Treffen von Putin und Peseschkian

Aschchabad. Russlands Präsident Wladimir Putin und sein iranischer Kollege Massud Peseschkian haben ihre »ähnlichen« Positionen bei internationalen Angelegenheiten hervorgehoben. »Die Beziehungen zum Iran sind sehr wichtig für uns, sie entwickeln sich sehr erfolgreich«, sagte Putin am Freitag bei einem Treffen mit Peseschkian in Turkmenistan. »Wir arbeiten aktiv auf internationaler Ebene zusammen, und unsere Ansichten über Ereignisse in der Welt liegen oft sehr nah beieinander.« Die Lage im Nahen Osten bezeichnete Peseschkian als »schwierig«. »Die USA und Europa wollen nicht, dass sich die Situation beruhigt«, sagte er demnach. (AFP/jW)