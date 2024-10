AfD will Abgeordneten ausschließen

Stuttgart. Der Stuttgarter AfD-Bundestagsabgeordnete Dirk Spaniel soll nach dem Willen der Parteiführung die Partei verlassen. Der Landesvorstand habe beschlossen, ein Parteiausschlussverfahren gegen Spaniel anzustrengen, sagte der baden-württembergische Landeschef Markus Frohnmaier am Freitag. Als Grund für den geplanten Ausschluss nannte Frohnmaier, dass Spaniel, ehemaliger Landeschef und Gegner von Parteichefin Alice Weidel, in internen Chatgruppen angekündigt habe, eine eigene Partei gründen zu wollen. Zudem habe Spaniel in der Vergangenheit bereits vier Abmahnungen erhalten. (dpa/jW)