Litauen wählt neues Parlament

Vilnius. Litauen wählt am Sonntag ein neues Parlament. Es wird erwartet, dass die Mitte-rechts-Regierung von Ministerpräsidentin Ingrida Šimonytė dabei wegen der steigenden Lebenshaltungskosten abgestraft wird, die Wähler aber gleichzeitig ihre Unterstützung für hohe Verteidigungsausgaben bekräftigen werden, um möglichen Bedrohungen aus Russland zu begegnen. Meinungsumfragen zufolge liegen die Sozialdemokraten mit geschätzten 18 Prozent der Stimmen in Führung, während Šimonytės Heimatunion mit neun Prozent lediglich an dritter Stelle liegt. Eine Stichwahl findet Ende des Monats statt. (Reuters/jW)