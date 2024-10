Baupreise im August um 3,1 Prozent gestiegen

Wiesbaden. Die Preise für den Neubau von Wohngebäuden sind im August um 3,1 Prozent im Jahresvergleich gestiegen, so das Statistische Bundesamt am Donnerstag. Verglichen mit dem vorherigen Berichtsmonat Mai sind die Preise um 0,7 Prozent gestiegen. Im Jahresvergleich wiederum lag der Preisanstieg im Mai bei 2,7 Prozent. Den Angaben der Statistiker zufolge erhöhten sich die Preise in allen Bereichen. Vor allem im Jahr 2022 waren die Baupreise im Zuge des Ukraine-Krieges und der höheren Inflation enorm angestiegen. Seit 2023 hatte sich diese Entwicklung dann abgeschwächt. (AFP/dpa/jW)