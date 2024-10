Sunrise. Der Titelverteidiger Florida Panthers ist mit einem Sieg in die neue Saison der nordamerikanischen Eishockeyprofiliga NHL gestartet. Der amtierende Stanley-Cup-Sieger feierte mit einer Bannerzeremonie ein letztes Mal den großen Erfolg aus dem vergangenen Sommer, als Spiel sieben der Finalserie gegen die Edmonton Oilers mit 2:1 gewonnen wurde. Nach der Feier besiegten die Panthers die Boston Bruins 6:4. Die Partie konnte wie angesetzt stattfinden und wurde durch Hurrikan Milton nicht beeinträchtigt. Die öffentliche Zeremonie für die Übergabe der Meisterringe an die Spieler und Mitarbeitenden des Teams war am Montag aus Sicherheitsbedenken noch in eine geschlossene Veranstaltung ohne Fans umgewandelt worden. (dpa/jW)