Kamerun: Kommandeur von Miliz getötet

Jaunde. Ein Kommandeur einer separatistischen bewaffneten Gruppe ist am Dienstag morgen in Kameruns vom Krieg zerrissener englischsprachiger Nordwestregion getötet worden, wie Xinhua am Mittwoch mitteilte. Demnach habe Kameruns Armee im Dorf Effa im Bezirk Momo eine Operation gegen ein Versteck der Separatisten durchgeführt und dabei den als »General Popo« bekannten Kommandeur getötet. Seit 2017 liefern sich Separatisten in Kameruns anglophonen Regionen Auseinandersetzungen mit den Regierungstruppen. Sie wollen eine Abspaltung und die Unabhängigkeit der Gebiete erreichen. (Xinhua/jW)