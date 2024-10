Libanon: Vorstöße Israels abgewehrt

Beirut. Die Hisbollah hat nach eigenen Angaben im Süden Libanons zwei Angriffe der israelischen Armee abgewehrt. Besatzungstruppen hätten nahe Blida im Südosten und Labbuneh im Südwesten des Landes versucht, die Grenze zu überqueren, erklärte die Organisation am Mittwoch. Die Soldaten seien aber zurückgedrängt worden. Bei Blida habe die Hisbollah das Gefecht mit den Eindringlingen aufgenommen, bei Labbuneh seien israelische Soldaten am frühen Morgen von der Artillerie ins Visier genommen worden, hieß es in entsprechenden Mitteilungen. (AFP/jW)