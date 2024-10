Gazakrieg: Panzer dringen in Lager ein

Kairo. Israel ist am Dienstag tiefer mit Panzern in Dschabalija im nördlichen Gazastreifen eingedrungen und hat die Bevölkerung aufgefordert, das dortige Flüchtlingslager zu verlassen, wie Anwohner berichten. Sanitäter sagten, dass es bei dem Vorstoß Verletzte gegeben habe, sie aber nicht in die beschossenen Gebiete vordringen konnten. »Dschabalija wird ausgelöscht«, hieß es in Mitteilungen von Betroffenen in sozialen Netzwerken. Die Gesundheitsbehörden in Gaza sprachen von Dutzenden Toten. Das israelische Militär erklärte, ein Soldat sei bei Kämpfen im nördlichen Gazastreifen ums Leben gekommen. (Reuters/jW)