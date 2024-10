Anklage gegen »Linksextremistin«

Karlsruhe. Eine im Mai in Nürnberg verhaftete mutmaßliche »Linksextremistin« muss sich voraussichtlich bald vor Gericht verantworten. Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe hat Anklage gegen Hanna S. vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts (OLG) München erhoben. Die Frau soll sich nach Überzeugung der obersten deutschen Anklagebehörde spätestens Anfang Februar 2023 einer linksextremistischen kriminellen Vereinigung angeschlossen haben, die mit Gewalt gegen Menschen aus dem rechten Spektrum vorgeht. Die Vorfälle ereigneten sich anlässlich des sogenannten Tags der Ehre, zu dem Neonazis aus ganz Europa jedes Jahr nach Budapest kommen, um an den Ausbruchsversuch der deutschen Wehrmacht, der Waffen-SS und ihrer ungarischen Kollaborateure aus der von der Roten Armee belagerten Stadt am 11. Februar 1945 zu erinnern. (dpa/jW)