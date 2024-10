Jobcenter: Ampel will monatliche Kontrollgespräche

Berlin. Jobcenter sollen Bezieher von sogenanntem Bürgergeld künftig monatlich zu einem »persönlichen Gespräch« einbestellen können, so das Redaktionsnetzwerk Deutschland am Dienstag unter Bezugnahme auf eine »Formulierungshilfe« des Bundesarbeitsministeriums für die Ampelfraktionen. In diesen Gesprächen sollen die Behörden dann »prüfen« können, ob sich die »Leistungsempfänger« an Vereinbarungen halten. An diesem Mittwoch will die Ampel die Verschärfung beschließen. Die monatlichen Termine seien etwa für Betroffene vorgesehen, die kurz vor der Langzeiterwerbslosigkeit stehen, sowie für arbeitslose Jugendliche. (AFP/jW)