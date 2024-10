Kuba beantragt BRICS-Mitgliedschaft

Havanna. Die kubanische Regierung hat einen Antrag auf Mitgliedschaft in der BRICS-Gruppe gestellt. Das teilte der Direktor für bilaterale Beziehungen des Außenministeriums des sozialistischen Karibikstaates, Carlos Pereira, laut Prensa ­Latina am Montag (Ortszeit) mit. In einer Nachricht auf X schrieb der Diplomat, dass der Antrag mittels »eines Briefes an den russischen Präsidenten Wladimir Putin, der die Präsidentschaft der Gruppe innehat«, gestellt worden sei. Seiner Mitteilung zufolge sei der Zusammenschluss sogenannter Schwellenländer ein »wichtiger Akteur in der globalen Geopolitik und eine Quelle der Hoffnung für die Länder des Südens«. Die Gruppe wurde ursprünglich von Brasilien, Russland, Indien und China als Alternative zu den G7 gegründet. 2010 trat ihr Südafrika bei, Anfang 2024 wurde sie um mehrere Länder zu den »BRICS plus« erweitert. (jW)