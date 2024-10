Der Schauspieler und Künstler Armin Mueller-Stahl hat den diesjährigen Prinz-von-Preußen-Preis erhalten. Die Europäische Kulturwerkstatt (EKW) Berlin–Wien würdigte damit die »herausragende Lebens­leistung« des 93jährigen, der ein »großartiger und zugleich so bemerkenswert vielseitiger Künstler« sei, wie es in der Urkunde heißt. Die Auszeichnung erfolgte in Berlin im Rahmen der Gala »Ein Lied geht um die Welt« im Konzerthaus. Mueller-Stahl ist der vierte Preisträger der Auszeichnung, die seit 2018 vergeben wird. Nach Angaben der Gesellschaft soll mit der Auszeichnung an den langjährigen Ehrenpräsidenten der EKW, Friedrich-Wilhelm Prinz von Preußen (1939–2015), erinnert werden. (dpa/jW)