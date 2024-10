Mexiko: Bürgermeister nach Antritt getötet

Mexiko-Stadt. Der neue Bürgermeister von Chilpancingo im Südwesten Mexikos ist weniger als eine Woche nach seinem Amtsantritt getötet worden. Die Gouverneurin des Bundesstaates Guerrero, Evelyn Salgado, brachte am Sonntag (Ortszeit) ihre »Empörung« über das Attentat auf Alejandro Arcos zum Ausdruck, nannte zunächst aber keine Einzelheiten. Guerrero, einer der ärmsten mexikanischen Bundesstaaten, ist besonders stark von der brutalen Drogenkriminalität in Mexiko betroffen. Arcos war im Juni gewählt worden und hatte am 1. Oktober sein Amt angetreten. Er war für ein Oppositionsbündnis angetreten, dem unter anderem die langjährige mexikanische Regierungspartei PRI angehörte. Der Kampf gegen den Drogenkrieg ist eine der größten Herausforderungen für die neue mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum, die am 1. Oktober ihr Amt angetreten hat. An diesem Dienstag will sie ihr Sicherheitskonzept für das Land vorstellen. (AFP/jW)