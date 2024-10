Syrien: Russland greift bewaffnete Gruppen an

Moskau. Die russische Luftwaffe hat nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur RIA Stellungen von militanten Kämpfern in Syrien angegriffen. »Die russische Luftwaffe hat zwei identifizierte Standorte von Militanten getroffen«, zitiert RIA Hauptmann Oleg Ignasjuk, den stellvertretenden Leiter des russischen Versöhnungszentrums für Syrien. Die Kombattanten hätten kürzlich die Al-Tanf-Zone an der Grenze zu Jordanien verlassen. Der genaue Ort der Angriffe wird nicht genannt. In der Region Al-Tanf befindet sich ein US-Militärstützpunkt. Schon in der vergangenen Woche hatte das russische Militär laut Agentur TASS mitgeteilt, mit Luftstreitkräften gegen mehrere Stützpunkte der bewaffneten Gruppen in den Wüstengebieten der Provinzen Homs und Deir Al-Sor vorzugehen. (Reuters/jW)