Flugschauzuschauer in Indien gestorben

Neu-Delhi. In Indien sind bei einer Flugschau in sengender Hitze mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Wie indische Medien am Montag berichteten, hatten sich am Sonntag bei Temperaturen von bis zu 35 Grad Celsius Hunderttausende Menschen an einem Strand in Chennai im südindischen Bundesstaat Tamil Nadu versammelt, um sich eine Flugschau der indischen Luftwaffe anzuschauen. Die Veranstalter wollten einen Zuschauerrekord aufstellen. Die Agentur PTI berichtete unter Berufung auf Regierungsvertreter, fünf Zuschauer seien an »Hitzschlag und Erschöpfung« gestorben. Ein Augenzeuge sagte dem Indian Express, auch die riesige Menschenmenge sei »erdrückend« gewesen. Die Straßen rund um den Veranstaltungsort seien verstopft und die Züge überfüllt gewesen. (AFP/jW)