Jeder achte Rentner arbeitet noch

Berlin. Rund jeder achte in der BRD arbeitet auch nach Eintritt in die Rente. Wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte, sind 13 Prozent aller Ruheständler im Alter von 65 bis 74 Jahren erwerbstätig. Ein Drittel von ihnen schuftet auch im hohen Alter noch aus finanzieller Notwendigkeit, 29 Prozent gaben Freude an der Arbeit an, acht Prozent soziale Integration. Den Unterschied machen Geschlecht und Bildungsgrad. Männer arbeiten häufiger als Frauen und bestens Gebildete häufiger als mittel oder gering Qualifizierte. Das Gros arbeitet weniger als zehn Stunden pro Woche, 16 Prozent mehr als 40 Stunden.(Reuters/jW)