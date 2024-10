Brasilien: Sieg für Rechte in zahlreichen Kommunen

Rio de Janeiro. In der ersten Runde der Kommunalwahlen in Brasilien hat das konservative Lager des faschistischen Expräsidenten Jair Bolsonaro Erfolge für sich verbuchen können. Wie die Wahlbehörde am Sonntag (Ortszeit) mitteilte, lag der rechte Bürgermeister von São Paulo, Ricardo Nunes, knapp vor seinem linken Herausforderer Guilherme Boulos. Laut den vorläufigen Ergebnissen stellt Bolsonaros Partei zudem den Bürgermeister in zwei von 26 regionalen Hauptstädten und wird in neun weiteren Kommunen in die Stichwahl Ende Oktober einziehen. Rund 156 Millionen Bürger waren in 5.500 Kommunen zur Wahl aufgerufen. (AFP/jW)