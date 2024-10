Saïed vor Erdrutschsieg bei Wahlen in Tunesien

Tunis. Bei der Präsidentschaftswahl in Tunesien zeichnet sich ein klarer Sieg des Amtsinhabers Kaïs Saïed ab. Nach einer Befragung des Meinungsforschungsinstituts Sigma kommt Saïed auf 89,2 Prozent der Stimmen, wie das staatliche Fernsehen am Sonntag berichtete. »Wir werden das Land von den Korrupten, Verrätern und Verschwörern säubern und aufbauen«, sagte Saïed dem Sender in einer ersten Stellungnahme. Die Wahlbeteiligung lag nach Angaben der Wahlkommission bei 27,7 Prozent und damit nur halb so hoch wie bei der Stichwahl um das Präsidentenamt 2019. Saïeds Gegenkandidaten haben die Ergebnisse der Nachwahlbefragung bereits angezweifelt. (Reuter/jW)