Deutsche Bahn-Aufsichtsrat stimmt für Schenker-Verkauf

Christoph Reichwein/dpa Der Verkauf der Logistik-Sparte der Bahn an den Dänischen DSV-Konzern ist beschlossen

Berlin. Am Mittwoch hat der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn (DB) dem Verkauf der Logistiktochter DB Schenker an den dänischen Logistikkonzern DSV zugestimmt. Mit dem Erlös von rund 14,3 Milliarden Euro will die DB hauptsächlich offene Schulden tilgen. Der DB-Aufsichtsratsvorsitzende Werner Gatzer teilte mit, die Bahn könne sich nun gänzlich auf den Betrieb »eines klimafreundlichen Personen- und Güterverkehrs konzentrieren«.

Die Abstimmung sei mit 10 Fürstimmen der Konzernleitung bei 9 Gegenstimmen und einer Enthaltung der Belegschaftsvertreter extrem knapp gewesen, hieß es. Martin Burkert, Chef der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, kritisierte: »Um kurzfristig Erlöse zu erzielen, soll langfristig auf Einnahmen verzichtet werden.« 2023 waren es die Gewinne Schenkers, die einen Jahresverlust der DB abwendeten. DSV hat zudem eingeräumt, dass in Deutschland etwa 1.000 Stellen wegfallen könnten. (dpa/Reuters/jW)