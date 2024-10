Gauland will bei Bundestagswahl nicht erneut antreten

Fabian Sommer/dpa Alexander Gauland am Tag der Brandenburger Landtagswahl im Landtagsgebäude in Potsdam (22.9.2024)

Berlin. Der Mitgründer und Ehrenvorsitzende der AfD, Alexander Gauland, will bei der nächsten Bundestagswahl nicht erneut antreten. »Ich glaube nicht, dass ich als 85jähriger noch richtig im Parlament bin«, sagte der heute 83jährige der Welt. Gauland ist seit 2017 Bundestagsabgeordneter, bis 2021 war er Vorsitzender seiner Fraktion. Die nächste Bundestagswahl ist für den 28. September 2025 geplant. »Wenn nicht noch irgendetwas Außergewöhnliches passiert, ist das das Ende meiner parlamentarischen Karriere«», sagte Gauland der Welt. In der AfD will Gauland weiter aktiv bleiben.

Gauland war bis 2013 jahrzehntelang Mitglied der CDU. In den 70er und 80er Jahren war er unter anderem Mitarbeiter der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, persönlicher Referent des Frankfurter Oberbürgermeisters Walter Wallmann und Staatssekretär in der hessischen Staatskanzlei. 1991 ging er als Herausgeber der von der FAZ übernommenen Märkischen Allgemeinen nach Potsdam. (dpa/jW)