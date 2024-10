Stringer/dpa Angeblich alles Waffenlager uns Stellungen der Hisbollah: Israelische Angriffe auf Klijaa (30.9.2024)

Tel Aviv. Israels Verteidigungsminister Joaw Gallant hat von einer unmittelbar bevorstehenden neuen Phase des Krieges an der Grenze zum Libanon gesprochen und damit Spekulationen über eine bevorstehende israelische Invasion genährt. »Die nächste Phase im Krieg gegen die Hisbollah beginnt bald«, hieß es am Montag in einer Mitteilung seines Büros. Gallant sprach zudem vor Soldaten im Norden des Landes vom Kriegsziel, den aus dem Grenzgebiet geflohenen Israelis die Rückkehr zu ermöglichen. »Wir werden alle Mittel einsetzen, die erforderlich sein sollten – ihre Streitkräfte, andere Streitkräfte, aus der Luft, zur See und zu Lande«, sagte er. »Viel Glück.«

Einer US-Zeitung zufolge informierte Israel die Regierung in Washington über den Plan für eine Bodenoffensive ins Nachbarland. Diese solle begrenzt sein und könne jeden Moment beginnen, berichtete die Washington Post unter Berufung auf einen namentlich nicht genannten US-Vertreter. Der Einsatz soll vom Umfang her kleiner sein als der Krieg 2006 gegen die Hisbollah. Präsident Joseph Biden soll wenig Begeisterung für den Schritt erkennen lassen. Auf die Berichte angesprochen, sprach er sich für einen Waffenstillstand aus: »Ich habe kein Problem damit, wenn sie aufhören.« Am Wochenende hatte er die Tötung von Hisbollah-Generalsekretär am Freitag, die auch zahlreiche zivile Todesopfer forderte und große Zerstörungen hinterließ, in einer offiziellen Stellungnahme gerechtfertigt. Die libanesische Hisbollah unterstützt die Hamas im Gazastreifen seit vergangenem Oktober mit regelmäßigem Beschuss israelischer militärischer Anlagen. (Reuters/jW)