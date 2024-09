Grüne: Brantner und Banaszak wollen für Bundesspitze kandidieren

Kay Nietfeld/dpa Franziska Brantner (r.) und Felix Banaszak in Berlin (27.9.2024)

Berlin. Für den Parteivorsitz von Bündnis 90/Die Grünen wollen Franziska Brantner und Felix Banaszak kandidieren, nachdem die bisherige Doppelspitze aus Ricarda Lang und Omid Nouripour sowie der komplette Bundesvorstand der Partei am Mittwoch ihren Rücktritt angekündigt hatten. Brantner und Banaszak wollen die Grünen in die Bundestagswahl in einem Jahr führen und einen neuen Aufbruch für die Partei, wie sie am Freitag erklärten. Die Grünen müssten wieder »Zukunfts- und Hoffnungsort« werden, sagte Banaszak in Berlin. Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Andreas Audretsch kündigte an, er werde die Leitung der Kampagne zur Bundestagswahl übernehmen.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), selbst ehemaliger Parteivorsitzender, bezeichnete die angekündigte Kandidatur von Brantner und Banaszak als »starkes Signal für einen Neustart«. Brantner ist parlamentarische Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium.

Auf dem für Mitte November geplanten regulären Bundesparteitag in Wiesbaden soll der neue Vorstand gewählt werden. Spätestens dann wird auch über die Spitzenkandidatur für die Bundestagswahl in einem Jahr entschieden werden. (dpa/jW)