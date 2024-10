Gelsenkirchen. Der Niederländer Kees van Wonderen ist neuer Trainer beim FC Schalke 04. Der 55jährige unterschrieb beim Fußballzweitligisten einen Vertrag bis zum Sommer 2026, wie die Gelsenkirchener am Sonntag mitteilten. Van Wonderen hatte bis zum Ende der vergangenen Saison beim SC Heerenveen gearbeitet. Er tritt die Nachfolge des Belgiers Karel Geraerts als Chefcoach an. Von dem 42jährigen und auch von Sportdirektor Marc Wilmots hatte sich Schalke nach der 3:5-Heimniederlage gegen Darmstadt 98 getrennt. In der Partie des sechsten Spieltags hatte Schalke zunächst 3:0 geführt, war dann aber komplett eingebrochen. Sein erstes Pflichtspiel mit seinem neuen Klub bestreitet van Wonderen nach der Länderspielpause am 19. Oktober. Dann tritt Schalke bei Hannover 96 an. (dpa/jw)