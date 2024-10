Madrid. Real Madrids Kapitän Daniel Carvajal fällt mit einer schweren Knieverletzung monatelang aus. Der 32jährige erlitt einen Riss des vorderen Kreuzbandes, einen Riss des äußeren Seitenbandes und einen Riss der Popliteussehne im rechten Bein, wie der spanische Rekordmeister bekanntgab. Carvajal werde in den kommenden Tagen operiert. Der Außenbahnspieler hatte sich in der Schlussphase des 2:0 (1:0) des Klubs am Samstag abend im Topspiel der spanischen Fußballmeisterschaft gegen den Tabellendritten FC Villarreal verletzt. (dpa/jW)