Warendorf. Wenige Tage vor der letzten Vorauswahl bei der Suche nach einem neuen Präsidenten für die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) hat der frühere NRW-Staatssekretär Heinrich Bottermann (68) seine Kandidatur zurückgezogen. Das teilte FN-Generalsekretär Soenke Lauterbach in einer internen Rundmail am Wochenende mit. Bottermann, so heißt es in der Mail, habe diese Entscheidung aus persönlichen Gründen getroffen. Damit stehen derzeit noch der ehemalige Dressur-Équipe-Chef Martin Richenhagen (72) und das frühere FN-Präsidiumsmitglied Hans-Jürgen Meyer als Kandidaten bereit. Allerdings wies Lauterbach in seiner Mail »der guten Ordnung halber« da­rauf hin, dass »es zulässig ist, dass sich während der Versammlung des Beirates Sport am 9. Oktober noch weitere Kandidaten (m/w/d) zur Wahl stellen«. (AFP/jW)