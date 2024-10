Zusammen mit dem Pianisten Igor Levit feiert Christian Thielemann bei einem Konzert seinen offiziellen Start als Generalmusikdirektor an der Berliner Staatsoper Unter den Linden. Das Programm des Antrittskonzerts am Montag umfasst Werke der Hoch- und Spätromantik sowie ein zeitgenössisches Stück, wie die Staatsoper mitteilte. Levit interpretiert das zweite Klavierkonzert des Komponisten Felix Mendelssohn Bartholdy (1809–1847). Auf dem Programm des Konzerts der Staatskapelle Berlin stehen zudem Arnold Schönbergs (1874–1951) Tondichtung »Pelléas und Mélisande« und »Elysium« des kanadischen Komponisten Samy Moussa. Der 65jährige Thielemann, zuletzt Chefdirigent der Sächsischen Staatskapelle Dresden, folgt auf Daniel Barenboim, der den Posten krankheitsbedingt abgeben musste. Am Dienstag (8. Oktober) ist ein weiteres Konzert mit dem gleichen Programm in der Philharmonie geplant. (dpa/JW)