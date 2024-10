Kommunalwahlen in Brasilien

Brasília. In Brasilien waren am Sonntag rund 156 Millionen Bürger dazu aufgerufen, Bürgermeister und lokale Abgeordnete in mehr als 5.500 Kommunen zu wählen. Die Wahlen gelten als wichtiger Stimmungstest für die Regierung des linken Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva, die die Hälfte ihrer Amtszeit hinter sich hat. In São Paulo, der bevölkerungsreichsten Stadt Lateinamerikas, standen sich drei Kandidaten gegenüber. Neben dem amtierenden Bürgermeister Ricardo Nunes, Verbündeter des faschistischen Expräsidenten Jair Bolsonaro, kandidierten dort der von Lula unterstützte Guilherme Boulos und der ultrakonservative Pablo Marçal. In den jüngsten Umfragen lag Boulos knapp vor Nunes und Marçal. Mehr als 23.000 Soldaten wurden zur Absicherung der Wahlen im ganzen Land eingesetzt. (AFP/jW)