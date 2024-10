Pakistan: Hauptstadt vor Protesten weiter abgeriegelt

Islamabad. Die pakistanische Hauptstadt Islamabad blieb wegen geplanter Proteste für den inhaftierten Expremier Imran Khan am Sonntag den dritten Tag in Folge abgeriegelt. Das meldete der örtliche Sender Geo News. Tausende Einsatzkräfte und Paramilitärs waren demnach im Einsatz. Schiffscontainer blockierten zusätzlich die Straßen. Wie die Polizei in einer Mitteilung bekanntgab, verstarb ein Polizist nach schweren Zusammenstößen mit Demonstranten am Sonnabend. Khan hatte seine Unterstützer aufgerufen, für seine Freilassung zu demonstrieren. Seit August 2023 sitzt er in Haft, zahlreiche Klagen wurden gegen den gestürzten Expremier in Anschlag gebracht. (dpa/jW)