Drei Expolizisten in USA verurteilt

Washington, D. C. In einem Prozess im US-Bundesstaat Tennessee sind drei ehemalige Polizisten verurteilt worden, die im Januar 2023 den Afroamerikaner Tyre Nichols verprügelt und dabei tödlich verletzt hatten. Ein Expolizist wurde von den Geschworenen am Donnerstag wegen der Verletzung von Nichols’ Bürgerrechten schuldig gesprochen, seine beiden Mitangeklagten lediglich wegen Zeugenbeeinflussung. In anderen Punkten wurden die Angeklagten freigesprochen. Der 29jährige Afroamerikaner Nichols war am 7. Januar 2023 in Memphis in eine Verkehrskontrolle geraten. Insgesamt fünf Polizisten schlugen ihn zusammen. Drei Tage später starb Nichols im Krankenhaus. Die Polizisten, selbst Afroamerikaner, wurden entlassen und angeklagt. Ihnen soll aber auch noch auf bundesstaatlicher Ebene der Prozess gemacht werden, unter anderem wegen Totschlags zweiten Grades. (AFP/jW)