Gaza: Poliokampagne wird fortgesetzt

Genf. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) will am 14. Oktober mit der zweiten Phase ihrer Polioimpfkampagne im Gazastreifen beginnen. Ein entsprechendes Gesuch bei den israelischen Behörden sei eingereicht worden, teilte ein WHO-Vertreter am Freitag mit. Man habe darum gebeten, ein ähnliches Schema wie in der ersten Phase der Kampagne in Betracht zu ziehen, als während der Impfungen Kampfpausen eingelegt worden seien. Die Verhandlungen mit den Israelis seien im Gange, für Sonntag sei ein weiteres Treffen geplant. (Reuters/jW)