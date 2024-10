Immer mehr Balkonkraftwerke

Bonn. Laut Bundesnetzagentur steigt die Zahl der Balkonkraftwerke in Deutschland weiter rasant. Insgesamt seien 706.509 »steckerfertige Solaranlagen« in Betrieb, teilte sie am Freitag mit. Das seien doppelt so viele wie zu Jahresbeginn. Die Maximalleistung läge bei gut 600 Megawatt. Aufgrund geringerer bürokratischer Barrieren und günstiger Preise für Solarsysteme erwarte der Bundesverband Solarwirtschaft die Fortsetzung dieses »positiven Trends«, so deren Hauptgeschäftsführer Carsten Körnig. (dpa/jW)