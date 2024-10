Gefangene erheben schwere Vorwürfe

Ravensburg. In einem von mehr als 80 Gefangenen unterschriebenen Brief werden schwere Vorwürfe gegen die Leitung der Justizvollzugsanstalt im baden-württembergischen Ravensburg erhoben. So seien die Betroffenen Schikanen bis hin zu »massivem psychischem Druck« ausgesetzt, wie dpa am Freitag aus dem Schreiben zitierte. In der JVA arbeite »rechtsradikales und drogenabhängiges Personal«. Beschwerdebriefe an das Justizministerium würden vernichtet. Die medizinische Versorgung und psychologische Betreuung seien unzureichend. »Wo an anderen Stellen das Geld verprasst wird, wird genau hier gespart. Mit zum Teil fatalen Folgen.« (dpa/jW)