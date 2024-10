Wandbild für Hanau-Opfer beschmiert

Frankfurt am Main. Unbekannte haben in Frankfurt ein Wandbild für die Opfer des Anschlags von Hanau mit Nazisymbolen beschmiert. Die Polizei übersprühte SS-Runen sowie ein Hakenkreuz, wie ein Sprecher in Frankfurt sagte. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern den Angaben zufolge an. Die Schmierereien waren laut Polizeiangaben am Freitag von Zeugen unter der Friedensbrücke gemeldet worden. Der genaue Tatzeitpunkt sei unklar. Der Staatsschutz ermittelt. Den Angaben zufolge sollten die Schmierereien zeitnah professionell entfernt werden, ohne das ursprüngliche Graffito zu beschädigen. In Hanau hatte am 19. Februar 2020 ein 43jähriger Deutscher neun Menschen aus rassistischen Motiven erschossen. Das 27 Meter breite Wandbild eines Künstlerkollektivs zeigt neben den Worten »Rassismus tötet« und »Niemals vergessen« die Gesichter der Opfer. (dpa/jW)