Siemens-Tochter zahlt 104 Millionen Dollar

Richmond. Eine US-Tochterfirma von Siemens Energy will in den USA 104 Millionen Dollar zahlen, um Ermittlungen zum Betrug bei einer Auftragsbewerbung zu beenden. 2019 bewarb sich die Siemens-Tochter um einen Turbinenauftrag des Energieversorgers Dominion. Den am Montag veröffentlichten ­Gerichtsunterlagen zufolge beschafften frühere Siemens-Mitarbeiter über einen Beschäftigten von Dominion Informationen zu Angeboten der Konkurrenten. (dpa/jW)