Ölkonzern ADNOC übernimmt Covestro

Frankfurt am Main. Der Ölriese ADNOC übernimmt den Kunststoffkonzern Covestro. Der Staatskonzern aus Abu Dhabi zahlt für das Leverkusener Unternehmen bis zu 16 Milliarden Euro. ADNOC bietet die bereits im Sommer in Aussicht gestellten 62 Euro je Aktie, wie die beiden Unternehmen am Dienstag mitteilten. Der Konzern aus den VAR umgarnt das Dax-Unternehmen bereits seit mehr als einem Jahr. Covestro ist die ehemalige Kunststofftochter von Bayer, die der Pharma- und Agrarkonzern 2015 an die Börse gebracht hatte. (Reuters/jW)