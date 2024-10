Loch in kommunalen Haushalten wird größer

Wiesbaden. Das Defizit in den Haushalten der deutschen Städte und Gemeinden ist im ersten Halbjahr 2024 auf 17,3 Milliarden Euro gestiegen. Das waren zehn Milliarden Euro mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Die Kosten für Sozialleistungen wuchsen deutlich stärker als die Einnahmen. Insgesamt stiegen die Ausgaben nach Angaben der Statistiker im Vergleich zum ersten Halbjahr des vergangenen Jahres um 10,8 Prozent, während die Einnahmen mit 5,1 Prozent weit weniger stark zulegten. Der Fehlbetrag in den Kernhaushalten war mehr als doppelt so hoch wie im ersten Halbjahr 2023. (AFP/jW)