Iran: Überfälle auf Einsatzkräfte

Teheran. Bei mehreren Angriffen im Südosten Irans sind mindestens drei Einsatzkräfte getötet worden. Die Dschihadistengruppe Dschaisch Al-Adl bekannte sich am Montag im Onlinedienst Telegram zu zwei Angriffen, laut Nachrichtenagentur IRNA gab es insgesamt drei Angriffe. Dabei seien ein Grenzbeamter in Hirmand, ein weiterer in Rask und ein Polizist einer Spezialeinheit in Khasch getötet worden. Bereits im April waren in der Grenzregion mindestens zehn Einsatzkräfte getötet worden. Auch damals bekannte sich die in Pakistan ansässige Dschaisch Al-Adl zu den Anschlägen. (AFP/jW)