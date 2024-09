Australien droht Demonstranten

Canberra. Nach einem Aktionstag der Palästina-Solidarität am Sonntag und Kundgebungen auch gegen die israelischen Angriffe auf Libanon droht die sozialdemokratische australische Regierung Teilnehmern mit dem Entzug des Visums. »Jede Unterstützung für eine Terrororganisation wird uneingeschränkt verurteilt«, sagte laut Al-Dschasira Innenminister Tony Burke in einer Stellungnahme. In den Medien war verbreitet worden, bei den Demonstranten handele es sich überwiegend um ausländische Staatsbürger. (jW)