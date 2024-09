China: Bausektor mit Kurssprüngen

Beijing. In der Volksrepublik China haben die Börsen am Montag mit Kurssteigerungen darauf reagiert, dass die Regierung umfassende staatliche Unterstützung für den kriselnden Immobiliensektor leistet. Baukonzerne wie Sunac und Fantasia gehörten zu den großen Gewinnern mit Steigerungen im zweistelligen Prozentbereich. Der Immobilienriese Kaisa legte gar um 60 Prozent zu. In der vergangenen Woche wurde etwa die Mindestreserve für Banken gesenkt. Die Metropolen Shanghai, Guangzhou und Shenzhen beschlossen die Rücknahme von Kaufbeschränkungen für Immobilien. Am Montag berichteten staatliche Medien, die sechs größten Banken des Landes würden die Hypothekenzinsen senken. (AFP/jW)