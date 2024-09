Emirate verurteilen Angriff im Sudan

Abu Dhabi. Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) haben einen mutmaßlichen Angriff auf die Residenz ihres Botschafters in der sudanesischen Hauptstadt Khartum scharf verurteilt. Wie das Außenministerium der VAE am Montag mitteilte, soll die Residenz am frühen Montag von einem sudanesischen Militärflugzeug angegriffen worden sein. Der Vorfall ereignet sich vor dem Hintergrund anhaltender Spannungen zwischen den VAE und der sudanesischen Armee. Letztere wirft dem Golfstaat vor, die gegnerischen Schnellen Eingreiftruppen im anhaltenden Konflikt im Sudan zu unterstützen. (Reuters/jW)