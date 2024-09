Berlin evakuiert Personal aus Libanon

Berlin. Ein Flugzeug der Luftwaffe unterstützt die Ausreise von Mitarbeitern der deutschen Botschaft und Vertretern deutscher Organisationen im Libanon. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes sind rund 110 Evakuierte an Bord, die Maschine habe am Montag nachmittag abgehoben. Es seien nicht alle Passagiere deutsche Staatsangehörige, da auch Familienangehörige dabei seien. Angesichts der Lage in der Region hatte das Außenministerium demnach die Krisenstufen für die deutschen Auslandsvertretungen in der libanesischen Hauptstadt Beirut, in Tel Aviv und in Ramallah im Westjordanland am Wochenende noch einmal angehoben und die Abholung eingeleitet. Die Botschaften sollen arbeitsfähig bleiben, nicht dringend benötigtes Personal aber ausfliegen. »Alle Deutschen in Libanon sind seit Oktober 2023 zur Ausreise aufgefordert«, wird betont. (dpa/jW)