Bettina Orlopp wird neue Commerzbank-Chefin

Sebastian Christoph Gollnow/dpa Neue Chefin bei der Commerzbank: Bettina Orlopp

Frankfurt am Main. Die Commerzbank besetzt inmitten des Übernahmekampfes mit der Unicredit die Konzernspitze neu. Bettina Orlopp, bislang Finanzvorständin und Vizevorstandschefin, soll auf den Chefposten rücken, wie das Institut in Frankfurt mitteilte. Mit Ausscheiden von Vorstandschef Manfred Knof werde Orlopp »zeitnah« das Ruder übernehmen, hieß es. Zugleich solle Firmenkundenvorstand Michael Kotzbauer neuer Vizechef der Bank werden. Orlopp galt schon lange als heiße Kandidatin für die Nachfolge von Knof. Die 54jährige arbeitet seit 2014 für die Commerzbank und gehört seit 2017 dem Vorstand an. Zuvor war sie Partnerin bei der Unternehmensberatung McKinsey.

Im September hatte der Frankfurter Dax-Konzern überraschend mitgeteilt, dass Vorstandschef Knof seinen Ende 2025 auslaufenden Vertrag erfüllen, aber nicht verlängern wird. Er führt die Bank seit 2021 und hatte den Umbau der Commerzbank vorangetrieben. Doch mit dem Einstieg der italienischen Großbank Unicredit, die nach der Commerzbank greift, drangen Großinvestoren wie die Fondsgesellschaft Deka auf eine zügige Klärung der Vorstandsfrage. In dieser kritischen Phase brauche die Commerzbank Klarheit, hieß es.

Die Unicredit war zuletzt überraschend im großen Stil bei der Commerzbank eingestiegen. Die Italiener hatten sich über Finanzinstrumente die Option gesichert, ihren Anteil an der Commerzbank weiter von neun auf 21 Prozent aufzustocken. Damit wäre die Unicredit mit Abstand größter Aktionär – vor dem Bund, der rund zwölf Prozent hält. Zugleich beantragte die Unicredit die behördliche Erlaubnis, ihren Anteil auf bis zu 29,9 Prozent zu erhöhen. Damit wird ein offizielles Übernahmeangebot für Deutschlands zweitgrößte Privatbank wahrscheinlicher. (dpa/jW)