Ab Sommer 2027 soll der Regisseur Nicolas Stemann neuer Intendant des Bochumer Schauspielhauses werden. Er tritt damit die Nachfolge von Johan Simons an, dessen Vertrag um eine weitere Spielzeit verlängert werde, wie die Stadt Bochum am Donnerstag mitteilte. Der Stadtrat muss der Entscheidung aber noch zustimmen. Der in Hamburg geborene Stemann war lange Hausregisseur am Wiener Burgtheater und bei den Münchner Kammerspielen. Zuletzt leitete er zusammen mit Benjamin von Blomberg das Schauspielhaus Zürich. Er arbeitete zudem oft mit der Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek zusammen. (dpa/jW)