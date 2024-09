Das Duisburger Museum Küppersmühle zeigt eine Ausstellung mit Werken des spanischen Künstlers Miquel Barceló. Das kündigten dieser und Museumschef Walter Smerling am Donnerstag an. Es handele sich um die erste große Einzelausstellung des 67jährigen in Deutschland, der unter anderem an der Documenta sieben teilgenommen hatte. Gezeigt würden etwa 70 oft großformatige Gemälde, Entwürfe für Großprojekte und eine Auswahl von Keramiken. Die Ausstellung unter dem Motto »Vida y Muerte« (Leben und Tod) läuft vom 28. September bis zum 19. Januar nächsten Jahres. (dpa/jW)