Pakistan: 37 Tote nach Gewalt

Islamabad. Bei bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen Schiiten und Sunniten im Nordwesten Pakistans sind mindestens 37 Menschen getötet worden. Dies meldete AFP am Freitag. 153 Menschen seien zudem bei den seit Sonnabend andauernden Auseinandersetzungen verletzt worden, sagte ein Behördenvertreter aus dem Distrikt Kurram in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa am Freitag. »Was am Anfang ein Streit um Land war, hat sich in einen offenen Krieg zwischen Schiiten und Sunniten verwandelt, bei dem Schusswaffen und Mörsergranaten eingesetzt werden«, sagte der Behördenvertreter weiter. Unter den Toten seien 21 Schiiten und 16 Sunniten. (AFP/jW)