Armenien: Premier sieht Frieden in Reichweite

New York. Armeniens Ministerpräsident Nikol Paschinjan hat sich mit Blick auf die Verhandlungen um ein Friedensabkommen mit dem Nachbarn Aserbaidschan zuversichtlich gezeigt. Frieden sei in Reichweite, sagte Paschinjan am Donnerstag (Ortszeit) während der UN-Generaldebatte in New York. Aserbai­dschan hatte vor einem Jahr in einer großangelegten Militäroffensive die mehrheitlich von Armeniern bewohnte international nicht anerkannte Republik Arzach erobert. Armenien wirft dem Nachbarland eine ethnische Säuberung vor. Baku erhebt seinerseits Ansprüche auch auf armenisches Staatsgebiet. (AFP/jW)