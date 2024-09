Berlin: Gericht verbietet Kitastreik

Berlin. Der für Montag angekündigte Kitastreik in Berlin wurde am Freitag zunächst gerichtlich untersagt, wie die B.Z. mitteilte. Die Senatsverwaltung für Finanzen hatte am Donnerstag abend beim Landesarbeitsgericht Berlin einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung eingereicht, um den unbefristeten Streik bei den kommunalen Kitas auf juristischem Weg zu verhindern. Seit dem 19. April weigert sich der Senat mit Verdi und der GEW über einen Tarifvertrag für Entlastung und pädagogische Qualität zu verhandeln. Er schiebt immer wieder Sachzwänge vor. In einer Urabstimmung haben 91,7 Prozent der Gewerkschaftsmitglieder für den Erzwingungsstreik gestimmt. (jW)