Libanon: 700 Tote und Zehntausende fliehen

Genf. Mehr als 30.000 Menschen sind in den vergangenen 72 Stunden vor den andauernden Angriffen Israels aus dem Libanon nach Syrien geflohen, teilte das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) am Freitag mit. Etwa 80 Prozent der Menschen, die die Grenze überquerten, waren Syrer und etwa 20 Prozent Libanesen, sagte UNHCR-Vertreter Gonzalo Vargas Llosa in Genf. Im Libanon leben rund 1,5 Millionen Syrer, die vor dem Krieg in ihrem Land geflohen sind. Insgesamt seien mehr als 200.000 Menschen im Libanon durch den Konflikt entwurzelt worden, hieß es. Die Zahl der seit Montag durch israelische Bombardements Getöteten lag am Freitag bereits bei etwa 700, allein an diesem Tag wurden bis jW-Redaktionsschluss 25 Menschen getötet. »Wir werden die Hisbollah weiter unter Druck setzen, bis alle unsere Ziele erreicht sind«, bekräftigte Israels Premier Benjamin Netanjahu in New York. (Reuters/jW)