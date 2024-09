Bremen. Wenige Wochen vor dem sogenannten Sicherheitsgipfel zwischen Politik und Profifußball am 18. Oktober schlägt der Bremer Innensenator Ulrich Mäurer Punktabzüge für Vereine vor, wenn ihre Fans im Stadion Pyrotechnik abbrennen. »Die Strafen überwiegend in Punktabzügen für die entsprechende Mannschaft zu verhängen«, sei für ihn »ein möglicher Weg«, sagte der SPD-Politiker dem Bremer Multimediaportal Deichstube. Mäurer setzte bereits in mehreren Gerichtsverfahren durch, dass das Land Bremen der DFL die Kosten für zusätzliche Polizeieinsätze bei Hochsicherheitsspielen in Rechnung stellen darf. (dpa/jW)