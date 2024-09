Hamburg. Die Pläne des Fußballbundesligisten FC St. Pauli zur Genossenschaft zu werden, werden konkreter. Mit dem ungewöhnlichen Modell will der Klub Schulden abbauen und in die Infrastruktur investieren. Das erläuterte der kaufmännische Geschäftsleiter Wilken Engelbracht am Mittwoch im Hamburger Abendblatt. Anhänger können für 850 Euro einen Geschäftsanteil erwerben. Alle beteiligten Mitglieder der Genossenschaft haben eine Stimme. Für Einkommensschwache soll es ein Ansparmodell geben. (dpa/jW)